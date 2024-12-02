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الصفحة الاقتصادية

السويد.. توقعات بوصول حالات الإفلاس إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية في التسعينيات


توقعت مؤسسة ائتمانية وصول عدد حالات الإفلاس في السويد خلال العام الحالي إلى أكثر من 10 آلاف حالة وهو رقم لم يتم تسجيله منذ الأزمة المالية في التسعينيات.

وقال هنريك جاكوبسون الرئيس التنفيذي لمؤسسة "كريديت سيف آي سفريج" السويدية للاستعلام الائتماني: "منذ بداية العام وحتى الآن وصل عدد الشركات المفلسة إلى 9197 حالة بزيادة نسبتها 24% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 64% عن العام قبل الماضي".

وأشارت مؤسسة الاستعلام الائتماني إلى أن حلول أجل سداد المستحقات الضريبية المؤجلة على الشركات كان سببا رئيسيا وراء ارتفاع عدد حالات الإفلاس.

 

ووصفت المؤسسة هذا الاتجاه بأنه "قنبلة موقوتة"، وقالت "كريديت سيف" إن شركات العقارات ووكالات السيارات استمرت في النضال بينما أظهرت شركات تجارة التجزئة ووكالات الاستشارات بعض علامات التحسن.

 

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