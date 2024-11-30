المصرف العراقي للتجارة ينفي توقف أحد الصرافات الآلية

نفى المصرف العراقي للتجارة (TBI)، اليوم السبت، صحة ما تم تداوله حول توقف أحد أجهزة الصراف الآلي، مؤكداً أن ما يحدث أحياناً هو انقطاع مؤقت في خدمة الإنترنت يُعاد الاتصال بعدها بلحظات، حيث وأوضح المستشار الإعلامي للمصرف، عقيل الشويلي، في بيانه، أن "المصرف لم يسجل أي توقف دائم لأجهزة الصراف الآلي"، مشيراً إلى أن "الانقطاعات اللحظية تحدث بسبب ضعف الاتصال بالإنترنت، وهو أمر شائع في أجهزة الصراف الآلي بجميع دول العالم نتيجة مشاكل تقنية في شبكات الاتصالات".

ولفت الشويلي الى ان "الرسالة الظاهرة في الصراف تؤكد توقف الصراف بسبب ضعف الشبكة وانقطاع الاتصال اللحظي"، لافتا الى ان "المصرف يمتلك 357 جهاز صراف آلي، منها 140 جهازاً موزعاً في الأماكن التجارية، و40 جهازاً في الفروع، بالإضافة إلى 180 جهازاً في العاصمة بغداد، بينما تم توزيع باقي الأجهزة على محافظات العراق كافة".

وأضاف، أن "المصرف لديه فريق صيانة متخصص للتعامل مع الأعطال الإلكترونية أو الميكانيكية بشكل فوري، فضلاً عن توفير رقم خدمة العملاء المرفق مع كل بطاقة مصرفية، حيث يتم استقبال استفسارات الزبائن على مدار 24 ساعة".