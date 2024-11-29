مصرف الرافدين يعلن إيقاف النشاط الائتماني منتصف الشهر المقبل

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، إيقاف النشاط الائتماني منتصف الشهر المقبل، فقد ذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيانه، أنه" نظراً لقرب انتهاء السنة المالية ولأغراض التطبيق المعمول به سنوياً ولفسح المجال لتصفية الموقوفات وتهيئة الاحصائيات والجرد السنوي وتنظيم الميزانيات، سيتم إيقاف النشاط الائتماني بجميع أنواعه في 15-12-2024 وعدم ترويج طلبات القروض والخدمات المصرفية الأخرى".

وطبقًا للبيان فقد وجّه المصرف، "فروعه في بغداد والمحافظات بإنجاز جميع طلبات المعاملات المستكملة لمراحل متقدمة إجراءاتها قبل التاريخ أعلاه"، مبيناً أنه "سيتم استئناف العمل بالترويج عن القروض مطلع العام المقبل".