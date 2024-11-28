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أوبك+ تعلن تأجيل اجتماعها إلى الخامس من الشهر المقبل


ذكر تحالف أوبك+ الخميس إن الاجتماع السابع والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج والاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لأوبك والدول غير الأعضاء في أوبك تم تأجيلهما إلى الخامس من ديسمبر بدلا من الأول من الشهر نفسه، حيث أشارت مجموعة أوبك+ في بيانها إلى أن عددا من الوزراء سيحضرون القمة الخليجية الخامسة والأربعين في الكويت في الأول من ديسمبر.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن ثمانية أعضاء في التحالف تمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية ديسمبر.

وبيّنت أوبك في بيان إن الدول "اتفقت على تمديد تعديلات الإنتاج الطوعية لشهر نوفمبر 2023 بمقدار 2,2 مليون برميل يوميا لمدة شهر حتى نهاية ديسمبر 2024" وهذه الدول الثماني التي قررت تمديد التخفيضات هي السعودية وروسيا، بالإضافة إلى الجزائر والعراق وكازاخستان والكويت وعمان والإمارات العربية المتحدة.

وكان مصدر في أوبك+ قد قال صباح الخميس لرويترز "الأحد لا يناسب الجميع".

وأجرى وزراء كبار في أوبك+ محادثات قبل اجتماع التحالف الذي كان مقررا يوم الأحد المقبل لتحديد سياسة الإنتاج.

وقالت مصادر في أوبك+ إنه سيكون هناك نقاش بشأن تأجيل زيادات إنتاج النفط المقرر أن تبدأ في يناير.

 

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