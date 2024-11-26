الهند تبقي على اتفاقها لاستيراد النفط العراقي

أكد رئيس الشؤون المالية في مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في الهند، أنوج جين، اليوم الثلاثاء، إن المؤسسة أبقت على اتفاقها السنوي لاستيراد الخام من العراق عند 21 مليون طن لعام 2025.

وقال جين للصحفيين أن "من بين 21 مليون طن، هناك 12 مليون طن تقريبا ثابتة، وتسعة ملايين طن مشتريات اختيارية".

وأضاف أن "مؤسسة النفط الهندية، مثل غيرها من شركات التكرير الهندية، تتطلع أيضا إلى تعزيز وارداتها من النفط الروسي".

وتلبي الشركة ما بين 55 و57 بالمئة من احتياجاتها من النفط عبر صفقات سنوية مع كبار المنتجين.