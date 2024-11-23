ماسك: أميركا تتحرك بسرعة كبيرة نحو الإفلاس

انتقد رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك الوضع المالي للولايات المتحدة، مشيراً إلى أنها "تتحرك بسرعة كبيرة نحو الإفلاس".

وكتب ماسك في منشور عبر منصة "اكس": "أميركا تتحرك الآن بسرعة كبيرة نحو الإفلاس".

ويأتي رد ماسك تعليقاً على منشور لإدارة الكفاءة الحكومية (DOGE) عبر "x"، والتي قالت فيه إن آخر مرة حققت فيه أميركا فائضاً في الميزانية كان في عام 2001، وأضافت أن الحكومة الأميركية أنفقت أكثر من 6 تريليونات دولار في السنة المالية 2023، وجمعت "4.47 تريليون دولار فقط".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أن ماسك ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي سيترأسان الإدارة الجديدة للكفاءة الحكومية (DOGE).

وأعرب ماسك مراراً عن دعمه لترامب، وأصبح نشطاً سياسياً بشكل متزايد على مر السنين ويعلق بانتظام على قضايا السياسة الأميركية.

ووعد ماسك بخفض إنفاق الميزانية الأميركية بما لا يقل عن تريليوني دولار إذا فاز دونالد ترامب بالانتخابات.