بغداد: الدولار يسجل انخفاضاً في سعر الصرف

إنخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، مساء اليوم السبت، بشكل طفيف في أسواق بغداد، مع الإغلاق البورصة في بداية الأسبوع، حيث سجلت اسعار الدولار مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية إنخفاضًا لتسجل 150350 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار.

فيما إنخفضت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 151250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149250 ديناراً مقابل 100 دولار.