روسيا: سوق النفط متوازنة و (أوبك+) ستتعامل بسرعة مع أية تغييرات

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن (أوبك+) تقيم الوضع في سوق النفط العالمية على أنه متوازن، وستقرر خطواتها المستقبلية في اجتماعها الشهر المقبل.

وجاء تصريح نوفاك خلال جلسة حوار الطاقة بين روسيا ومنظمة "أوبك"، التي انعقدت اليوم الجمعة في العاصمة الروسية موسكو.

وقال نوفاك إن "روسيا لاعب رئيس في سوق النفط العالمية، وتحافظ على مكانتها كمورد موثوق" مؤكدا ان "دول (أوبك+) على اتصال دائم وتراقب الوضع في سوق النفط العالمية ومستعدة للاستجابة بمرونة وسرعة لأية تغييرات".

وأضاف أن "الآلية الحالية لتنفيذ اتفاق (أوبك+) هي الأداة الأكثر فعالية لتعظيم كفاءة إنتاج النفط وإيرادات الدولة، مشيدا بالتعاون بين روسيا ومنظمة أوبك".

وخلال الجلسة تم الاتفاق على عقد جلسة الحوار التالية بين روسيا و"أوبك" العام القادم 2025 في فيينا.

وترجح مصدر مطلعة اتخاذ تحالف أوبك+ قراراً بتأجيل زيادات الإنتاج مرة أخرى خلال اجتماعه في الأول من ديسمبر/ كانون الأول، في ظل ضعف الطلب العالمي على الخام، بحسب ما قالته ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز.

ويشمل تحالف أوبك+، الذي يضخ نحو نصف إنتاج العالم من النفط، الدول الأعضاء في منظمة أوبك للبلدان المصدرة للنفط إلى جانب دول أخرى منتجة للخام بقيادة روسيا.