أسعار النفط بتصاعد، بعد تحذير الرئيس الروسي من صراع عالمي!

تواصل أسعار النفط مكاسبها اليوم الجمعة، متجهة صوب تحقيق ارتفاع أسبوعي بأكثر من أربعة بالمئة، مع تصاعد الحرب في أوكرانيا وتحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتن من صراع عالمي، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عشرة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 74.33 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 70.23 دولار للبرميل.

وطبقًا لرويترز، فقد قفزت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي والذهب 2% اليوم الخميس، ومن المقرر أن تحد من مكاسبها التي تجاوزت 4% هذا الأسبوع، وهو أقوى أداء أسبوعي منذ أواخر سبتمبر/أيلول، مع تصعيد موسكو هجومها على أوكرانيا بعد أن سمحت الولايات المتحدة وبريطانيا لكييف بضرب روسيا بأسلحتهما.