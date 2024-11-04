رئيس الوزراء يوجّه بمغادرة التعاملات الورقية في الكمارك

وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بالإسراع في مغادرة التعاملات الورقية في الكمارك واعتماد التحول الإلكتروني، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الاثنين، اجتماعاً لمتابعة الإجراءات الخاصة بأتمتة العمل في الكمارك، جرى خلاله استعراض الخطة التفصيلية لتنفيذ المرحلة الثانية من عملية الأتمتة"، مبينا ان "الاجتماع شهد مناقشة الآليات التي تجري بها عملية التحول والأتمتة في المنافذ والمعابر الحدودية، حيث جرى استكمال 11 معبراً، واستهدفت المنافذ الأكثر إيراداً وأكثر استعداداً للتحول من التعامل الورقي إلى الإلكتروني".

كما وجّه "باستكمال مدّ الكابل الضوئي، وإيصاله إلى جميع المعابر المتبقية، بما يسهم في نقل المعلومات وتوافرها في كل المنافذ"، مجددا "تأكيداته على أهمية مغادرة التعاملات الورقية في الكمارك، واعتماد التعامل الإلكتروني المؤتمت، من أجل نجاح هذا البرنامج الذي تبنته الحكومة، كونه من أهمّ محاور الإصلاح الاقتصادي والإداري، ويحقق الكفاءة والشفافية وتبسيط الإجراءات، فضلاً عن تعظيم الإيرادات المالية للدولة".