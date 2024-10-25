الصفحة الاقتصادية

مصدر مصرفي: إصدار عملة للبريكس يضمن فعالية السياسة النقدية والمالية


ذكر مصدر مصرفي، إن عملة بريكس التي يتحدث عنها العالم، لم يتم تحديد ماهيتها حتى الآن؛ لكن في حالة إثبات نجاحها قد يمتد نطاق استخدامها لشركاء آخرين لتقليل الاعتماد على الدولار.

وأوضح أن إصدار عملة البريكس هدفها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء لضمان فعالية السياسة النقدية والمالية، وهل ستكون هذه العملة رقمية أم معاملات تجارية بين دول البريكس، وتتجلى هذه الفكرة في شكل عملة رقمية، أو نظام مُقايضة متقدم يستخدم تكنولوجيا البلوكتشين، وهو نظام خاص بتداول العملات الرقمية، لتبسيط وتسريع حركة الأموال عبر الحدود.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال خلال قمة بريكس إن مجموعة البريكس تدرس إنشاء منصة استثمارية جديدة للدول الأعضاء في البريكس، وهو ما دعمه بقية قادة المجموعة، وهذا يعني أن سعى مجموعة البريكس لتوصيل الدعم للدول النامية لمواجهة الصدمات جراء الضرر الذي يشهده الاقتصاد العالمي وينعكس بالتابعية على الدول؛ يقلل الاعتماد على الاقتراض من البنك الدولي.

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مصدر مصرفي: إصدار عملة للبريكس يضمن فعالية السياسة النقدية والمالية
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