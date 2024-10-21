لجنة النفط النيابية توضح أسباب أزمة الكاز وتعلن عن توجه حكومي لسد النقص

صرّحت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، اليوم الاثنين، عن أسباب شحة مادة الكاز في العراق ودور الحكومة العراقية لسد النقص الحاصل، حيث ذكر عضو اللجنة النائب علي سعدون اللامي في حديث لقناة السومرية، إن "شح مادة الكاز في جميع انحاء العراق هو بسبب توقف shutdown مصفى كربلاء والذي من المفترض ان لا يتوقف او لم يخضع الى صيانة الا بعد 4 سنوات وهذا ما يثبته العقد مع الشركة الكورية".

وتابع اللامي: "استضفنا في لجنة النفط والغاز الكادر المتقدم في وزارة النفط وكيل المصافي ومدير مصافي الوسط ومدير عام شركة التوزيع ووقفنا على الأسباب لإيجاد الحلول المناسبة".

واشار الى ان "السبب الثاني لشحة الكاز هو استهلاك كميات كبيرة لمادة الكاز في وزارة الكهرباء بسبب توقف استيراد الغاز من الدول المستوردة لتشغيل محطات الكهرباء، وهذين السببين دفعا الى شحة الكاز في معظم مدن العراق".

كما أكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية، ان "مصفى كربلاء يحتاج 20 يوما لإعادة عمله بصورة طبيعية وإعادة انتاج الكاز بالكميات المطلوبة للعراق"، مشيرا الى ان "الحكومة العراقية قامت باستيراد شحنة كبيرة من احدى الدول المجاورة لمادة الكاز لسد النقص الحاصل في المستودعات الخزينة لحين عمل مصفى كربلاء بالصورة الطبيعية".