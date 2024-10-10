المالية تنفي صلتها بأي نشاط يتم الترويج له عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي تحت مسمى "تداول"

نفت وزارة المالية، صلتها بأي نشاط يتم الترويج له عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي تحت مسمى "تداول".

وذكرت وزارة المالية في بيان:" انها تنفي صلتها بأي نشاط يتم الترويج له عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي تحت مسمى "تداول" او غيرها من المسميات، ولا تتحمل أي مسؤولية عن الإعلانات أو المعلومات التي يتم نشرها بخصوص هذا البرنام"ج.

واكدت الوزارة إنها لم ترخص هذا البرنامج أو غيره للتداول، ولم تعتمد أي جهة للترويج له أو تقديمه للجمهور. وتحذر من التعامل مع أي منصات أو أشخاص يروجون لهذا البرنامج، بهدف إستغلال المستخدمين أو تقديم معلومات مضللة.

واوصت الوزارة جميع الأفراد بتوخي الحذر والإعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بأي برامج أو منصات مالية، وتجنب الوقوع في فخ الإحتيال الإلكتروني