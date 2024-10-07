أسعار الذهب الأسود تعود إلى الإرتفاع وسط ترقب للهجوم الإسرائيلي المحتمل على إيران

عادت أسعار النفط للارتفاع، اليوم الاثنين، بعد أن بدأت التداولات على انخفاض وسط متابعة الأسواق لمسار التوتر بين إسرائيل وإيران.
وبحلول الساعة 10:40 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 75.13 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.97% عن سعر الإغلاق السابق.
فيما تم تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند 78.65 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.77% عن سعر التسوية السابق.
وكان قد جرى تداول أسعار الذهب الأسود على انخفاض بنحو 20%، بحس بيانات وكالة "بلومبرغ".
وتتخوف أسواق الطاقة من توسع نطاق المواجهة بين طهران وتل أبيب بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل.
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