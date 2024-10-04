أسعار النفط ترتفع مسجلة أعلى مستوى لها منذ نهاية آب الماضي

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، فوق مستوى 78 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 30 آب الماضي، وجاء ذلك في ظل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

كما إرتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.12 % إلى 77.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:10 بتوقيت غرينتش، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات أو 0.11 % إلى 73.79 دولار للبرميل، وفق "رويترز".

وعند حلول الساعة 10:30 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.81% إلى 78.25 دولار للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية آب الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.84% إلى 74.33 دولار للبرميل، وفقا لما أظهرته التداولات.