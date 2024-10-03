قرار رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول النفطية في ليبيا

نقل مراسل القناة الروسية في ليبيا اليوم الخميس، عن قرار رفع حالة القوة القاهرة عن جميع الحقول والموانئ والمنشآت النفطية في البلاد، إذ يمهد هذا القرار الطريق لاستئناف الإنتاج والتصدير بعد فترة من التوقف على خلفية أزمة مصرف ليبيا المركزي.

وكان بشير الشيخ، رئيس حراك فزان، قد أعلن أمس الأربعاء، عن استئناف الإنتاج في كافة الحقول النفطية في ليبيا، باستثناء حقل الشرارة. ويأتي هذا التطور في قطاع النفط الليبي بالتزامن مع تسلم المحافظ الجديد لمصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، مهامه رسميا بعد مراسم تسليم جرت أمس الأربعاء.

يذكر أن تعيين ناجي عيسى جاء عقب مشاورات مكثفة بين مجلسي النواب والدولة، برعاية الأمم المتحدة، بهدف تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في ليبيا، لا سيما أن الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط.

وكان رئيس النقابة العامة الليبية للنفط سالم الرميح أفاد بوقت سابق بأن خسائر إغلاقات النفط في ليبيا تصل إلى حوالي 850 ألف برميل يوميا، ما يعادل 416 مليون دينار (حوالي 59.4 مليون دولار).