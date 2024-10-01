ارتفاع أسعار الذهب والأسواق تترقب بيانات أمريكية

إرتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء مع تصاعد الاضطرابات في الشرق الأوسط، وانتظار الأسواق بيانات اقتصادية أمريكية.
وبحلول الساعة 11:05 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر المقبل بنسبة 0.18% إلى 2664.20 دولار للأونصة، بينما ارتفعت العقود الفورية بنسبة 0.37% إلى 2644.33 دولار للأونصة.
وخلال شهر سبتمبر الماضي (2024) صعدت أسعار الأصفر الرنان بنسبة 5.7%، حيث كانت مطلع الشهر الماضي عند 2527.6 دولار للأونصة.
كذلك بلغت أسعار الذهب يوم الخميس الماضي، مستوى تاريخيا، حيث تجاوزت مستوى 2700 دولارا للأونصة.
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