ارتفاع أسعار النفط بسبب التوترات في الشرق الأوسط

عاودت أسعار النفط بالارتفاع اليوم الاثنين، متأثرة بالمخاوف من ضغوط الإمدادات المحتملة من منتجي الشرق الأوسط عقب الهجمات الإسرائيلية المتزايدة على لبنان وفلسطين واليمن.

حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر تشرين الثاني 51 سنتا أو 0.71 بالمئة إلى 72.49 دولار للبرميل، وينتهي عقد برنت يوم الاثنين وارتفع العقد الأكثر نشاطا تسليم ديسمبر كانون الأول 50 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 72.04 دولار. كذلك ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43 سنتا أو 0.63 بالمئة إلى 68.61 دولار للبرميل.

وانخفض خام برنت بنحو 3% في الأسبوع الماضي، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 5% مع تزايد المخاوف بشأن الطلب بعد فشل التحفيز المالي من الصين، في طمأنة ثقة السوق، لكن الأسعار تلقت الدعم يوم الاثنين من احتمال اتساع الصراع في الشرق الأوسط مع إيران، المنتج الرئيسي وعضو منظمة (أوبك).

وأوضحت بريانكا ساشديفا، المحللة البارزة للسوق في فيليب نوفا، إن الإمدادات الزائدة تشكل مصدر قلق رئيسي في أسواق النفط، لكن الأسواق تخشى على نطاق واسع من تصعيد الأزمة في الشرق الأوسط الذي قد يؤدي إلى خفض الإمدادات من مناطق إنتاج رئيسية.