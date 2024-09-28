الرافدين يمنح قرض عقاري بـ150 مليون دينار يشمل المواطنين والموظفين والمتقاعدين

صرّح مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن منحه القروض العقارية بقيمة 150 مليون دينار للموظفين والمواطنين والمتقاعدين وبفائدة متناقصة.

وبحسب بيان اصدره المصرف، إن هناك شروط وضوابط خاصة بالقروض العقارية من مصرف الرافدين وهي :

1-الحد الأعلى لمبلغ القرض 150 مليون دينار.

2-من (50) مليون دينار ولغاية (75) مليون دينار لغرض شراء قطعة أرض.

3-من (15) مليون دينار ولغاية (75) مليون دينار لغرض البناء والترميم والتأهيل.

4-من (50) مليون دينار ولغاية (150) مليون دينار لغرض شراء دار سكني أو شقة أو وحدة سكنية في المجمعات السكنية يتدرج بواقع (5) مليون دينار.

5-نسبة الفائدة (6 بالمئة) بالقسط المتناقص.

6-مدة القرض (15) سنة ضمان القرض وحسب الفئات المشمولة بالمنح.

7-الموظفون الموطنة رواتبهم لدى مصرف الرافدين حصراً تكون الضمانة بطاقة الماستر كارد وتقديم سند عقار يرهن لصالح المصرف رهناً تأمينياً من الدرجة الأولى (مبلغ القرض +25%)

8-المواطنون تكون الضمانة تقديم كفيل موطن راتبه لدى مصرف الرافدين حصراً وتقديم سند عقار يرهن لصالح المصرف رهنا تأمينياً من الدرجة الأولى (مبلغ القرض +25%).

9-المتقاعدون الذين تكون أعمارهم ضمن العمر التأميني حين انتهاء مدة القرض تكون الضمانة بطاقة الماستر كارد وتقديم سند عقار يرهن لصالح المصرف رهناً تأمينياً من الدرجة الأولى (مبلغ القرض + 25 بالمئة) بينما الذين تتجاوز أعمارهم العمر التأميني قبل انتهاء مدة القرض يشترط تقديم كفيل موطن راتبه لدى المصرف حصراً وتقديم سند عقار يرهن لصالح المصرف رهناً تأمينياً من الدرجة الأولى (مبلغ القرض +25%)".