روسيا: أسباب انخفاض أسعار النفط وتحديات أسواق الذهب الأسود عالميًا

صرّح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك على هامش منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" عن أسباب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث أوضح نوفاك في حديثه للصحفيين اليوم الجمعة، أن الانخفاض الحالي في أسعار النفط العالمية سببه الأخبار المرتبطة بالمطالبات بإبرام تسوية سلمية في الشرق الأوسط.

وذكر نائب رئيس الوزراء الروسي: "لا أحد يستطيع توقع الأسعار، فالسوق تتأثر بعوامل مختلفة، بما في ذلك الشائعات، أعتقد أن الانخفاض الذي حدث يوم أمس كان بسبب الأنباء التي تحدثت مطالبات بالتوصل إلى تسوية سلمية في الشرق الأوسط".

ويُذكر أن أسعار النفط قد انخفضت في تعاملات أمس الخميس بنحو 2.55% إلى 71.60 دولار للبرميل، في ظل المخاوف من حدوث تخمة في المعروض.

وفيما يتعلق بإنتاج روسيا من الذهب الأسود، قال إن إنتاج النفط في روسيا سيبلغ 540 مليون طن في السنوات القادمة بناء على نمو السوق العالمية.

كذلك بيّن أن صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي ستبلغ في نهاية العام قرابة 35 مليون طن، بزيادة نسبتها 6% مقارنة بالعام الماضي.

ومن الجدير بالذكر أن العاصمة الروسية موسكو تستضيف هذا الأسبوع فعاليات المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" بمشاركة محلية ودولية وعربية واسعة.

وفي ذات السياق، أشار الرئيس فلاديمير بوتين، يوم أمس في كلمته بالجلسة العامة لمنتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، إلى أن وجهة 90% من صادرات روسيا من الطاقة تحولت إلى الدول الصديقة.