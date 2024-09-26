انخفاض في أسعار النفط وسط توقعات عودة النفط الليبي

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس بعد تعرضها لخسائر فادحة أمس في ظل احتمال عودة الإنتاج الليبي لمستوياته، ومخاوف حدوث تخمة في المعروض.

وبحلول الساعة 10:10 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 2.42% إلى 71.68 دولار للبرميل، وفي وقت سابق من التعاملات جرى تداول عقود "برنت" دون مستوى 71 دولار للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 12 سبتمبر الجاري، بحسب القناة الروسية.

بينما تم تداول عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 67.93 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 2.53% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وضمن تعاملات أمس الأربعاء، هبطت عقود "برنت" بنسبة 2.25% أما عقود الخام الأمريكي فتراجعت بنسبة 2.6%.