قائمة بأسعار الذهب والدولار في الأسواق المحلية بالعراق

قائمة بأسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، وأسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم السبت (14 أيلول 2024)، حيث شهدت أسعار صرف الدولار تراجعًا طفيفًا في الأسواق، بعد أن سجلت ارتفاعًا في البورصات والأسواق نهاية الأسبوع الماضي.

وكانت أسعار الذهب في الأسواق وفق التالي:

مثقال عیار 21 بـ 550 الف دینار

مثقال عیار 18 بـ 470 الف دینار

مثقال عیار 22 بـ 575 الف دینار

مثقال عیار 24 بـ 628 الف دینار

اللیرة عیار 21 بـ 550 الف دینار

بينما كانت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في ثلاث محافظات كالتالي:

بغداد:

سعر البيع: 150,100

سعر الشراء: 149,600

أربيل:

سعر البيع: 150,250

سعر الشراء: 149,850

البصرة:

سعر البيع: 150,000

سعر الشراء: 149,000