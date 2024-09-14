قائمة بأسعار الذهب والدولار في الأسواق المحلية بالعراق

قائمة بأسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، وأسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم السبت (14 أيلول 2024)، حيث شهدت أسعار صرف الدولار تراجعًا طفيفًا في الأسواق، بعد أن سجلت ارتفاعًا في البورصات والأسواق نهاية الأسبوع الماضي.
وكانت أسعار الذهب في الأسواق وفق التالي:
مثقال عیار 21 بـ 550 الف دینار
مثقال عیار 18 بـ 470 الف دینار
مثقال عیار 22 بـ 575 الف دینار
مثقال عیار 24 بـ 628 الف دینار
اللیرة عیار 21 بـ 550 الف دینار
بينما كانت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في ثلاث محافظات كالتالي:
بغداد:
سعر البيع: 150,100
سعر الشراء: 149,600
أربيل:
سعر البيع: 150,250
سعر الشراء: 149,850
البصرة:
سعر البيع: 150,000
سعر الشراء: 149,000
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