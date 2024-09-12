الصفحة الاقتصادية

النفط ينتعش قليلاً.. برنت يقترب من عتبة الـ72 دولاراً


شهدت أسعار النفط تسجيل المكاسب وارتفعت بنحو اثنين بالمئة، الخميس، وسط قلق حيال تأثير الإعصار فرنسين على الإنتاج في الولايات المتحدة، إلا أن المخاوف من انخفاض الطلب حدت من المكاسب.

الأسعار صعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر 1.24 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 71.85 دولارا للبرميل بحلول الساعة 10:08 بتوقيت غرينتش.

وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي لشهر أكتوبر 1.26دولار أو 1.9 بالمئة إلى 68.57 دولارا للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للخامين بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة مع إغلاق منصات بحرية في خليج المكسيك بالولايات المتحدة واضطراب عمليات التكرير بالمصافي بسبب وصول الإعصار فرنسين إلى اليابسة في جنوب لويزيانا أمس الأربعاء.

ولكن مع اقتراب الإعصار من نهايته بعد وصوله إلى اليابسة، تحول انتباه سوق النفط مرة أخرى إلى انخفاض الطلب.

وخفضت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط اليوم الخميس توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 بواقع 70 ألف برميل يوميا أو نحو 7.2 بالمئة إلى 900 ألف برميل يوميا.

وأرجعت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها خفض التوقعات إلى تأثير ضعف الاستهلاك الصيني.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس إن مخزونات النفط الأميركية ارتفعت الأسبوع الماضي مع نمو واردات الخام وانخفاض الصادرات.

وفي وقت سابق من الأسبوع، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 وقلصت أيضا توقعاتها للعام المقبل، في ثاني تعديل بالخفض على التوالي.

من ناحية أخرى، ينتظر المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقرر يومي 17 و18 سبتمبر وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة.

ويمكن أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على النفط.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النفط ينتعش قليلاً.. برنت يقترب من عتبة الـ72 دولاراً
وزير الطاقة التركي يعلن ان هناك إمكانيات تعاون كبيرة مع العراق في مجال الطاقة
19 مليار دولار حجم استثمارات روسيا بقطاع الطاقة في العراق
النفط ينخفض الى 69 دولاراً لأول مرة منذ عام 2021
إيلون ماسك يحذر من إفلاس أمريكا: الديون تجاوزت ميزانية الدفاع
240 مليون دولار مبيعات البنك المركزي العراقي بمزاد اليوم
البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من مليار دولار خلال الاسبوع الماضي
بينها العراق.. 8 دول تمدد خفض إنتاج النفط وارتفاع خام برنت
تقارير عن مخزونات الخام الأمريكي ترفع أسعار النفط!
المركزي العراقي يكشف عن آلية إنهاء المنصة الإلكترونية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك