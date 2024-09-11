وزير الطاقة التركي يعلن ان هناك إمكانيات تعاون كبيرة مع العراق في مجال الطاقة

اعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي/ ألب أرسلان بيرقدار/ أن لدى بلاده "إمكانيات تعاون كبيرة" مع العراق في مجال الطاقة.

وقال وزير الطاقة التركي في حديث صحفي اليوم في انقرة : توجد حاليا ثلاثة مشاريع مشتركة مع العراق في مجال الطاقة تهدف إلى جعل تركيا "أكثر كفاءة ونشاطا" في الاستثمار بميدان النفط والغاز الطبيعي.

وأضاف بيرقدار : أن بلاده يمكنها أن تلعب دورا أكبر في تجارة النفط ونقله فضلا عن لعب "دور مهم" في تحويل مشروع طريق التنمية إلى طريق للطاقة أيضا.​​​​​​​

واشار الى ان مشروع "طريق التنمية" عبارة عن طريق بري وسكة حديد تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، ويبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج .

وذكر بيرقدار أنه "من المفيد للعراق أن يكون لديه بديل وفرصة لتنويع طرق نقل النفط إلى الأسواق العالمية عبر ميناء جيهان التركي إلى البحر الأبيض المتوسط إلى جانب ميناء البصرة".

وأضاف: "لا توجد عوائق فنية أمام ذلك ولا عوائق تجارية، ولذلك لا بد من إظهار إرادة سياسية جدية لمزيد من التعاون"