19 مليار دولار حجم استثمارات روسيا بقطاع الطاقة في العراق

اعلن وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، في معرض مخصص للذكرى 80 للعلاقات الدبلوماسية الروسية العراقية ، عن حجم استثمارات بلاده في العراق.

وقال لافروف، في كلمة خلال المعرض،: "لقد كانت صناعة النفط والغاز تقليديا العنصر المركزي في تعاوننا العملي، مع الجانب العراقي،ويتم الان تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى بنجاح بمشاركة شركات النفط الروسية الرائدة، ويتجاوز إجمالي حجم الاستثمارات الروسية في قطاع الطاقة العراقي 19 مليار دولار".

وأوضح الوزير الروسي أن شركات "لوك أويل" و"غازبروم نفط" و"روس نفط" تمثل الحصة الرئيسة من هذه الاستثمارات