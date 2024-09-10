النفط ينخفض الى 69 دولاراً لأول مرة منذ عام 2021

انخفضت أسعار النفط، في تعاملات بعد الظهيرة، اليوم الثلاثاء، (10 أيلول 2024)، وجرى تداول عقود "برنت" دون مستوى 70 دولارا وذلك للمرة الأولى منذ 20 ديسمبر كانون الأول 2021.

وبحلول الساعة 17:15 بتوقيت بغداد، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 2.81% إلى 66.78 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 2.76% إلى 69.86 دولار للبرميل.

وجاء تراجع الأسعار بعد أن خفضت منظمة "أوبك" في تقريرها الشهري، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري 2024 بمقدار 80 ألف برميل يوميا إلى مليوني برميل يوميا.

كذلك خفضت المنظمة توقعات نمو الطلب العالمي على النفط بواقع 40 ألف برميل يوميا إلى 1.7 مليون برميل يوميا في العام المقبل 2025.