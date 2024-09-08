240 مليون دولار مبيعات البنك المركزي العراقي بمزاد اليوم

ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي،اليوم، بنسبة 95 ‎%‎ على المبيعات النقد لتصل إلى أكثر من 240 مليون دولار.

وباع البنك في مزاده اليوم 253 مليوناً و 382 ألفاً و 970 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

ومعظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 240 مليونا و 982 ألفا و970 دولاراً، مرتفعة بنسبة 95% عن المبيعات النقدية البالغة 12 مليوناً و 400 ألف دولار.

وأن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفا واحدا ، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 13 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 15 شركة‎