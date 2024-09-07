الصفحة الاقتصادية

البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من مليار دولار خلال الاسبوع الماضي


 بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من العملة الصعبة خلال الأيام التي فتح بها المزاد في الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار.

وباع البنك المركزي خلال الأسبوع الماضي ولمدة 5 أيام التي فتح بها المزاد ملياراً و 286 مليوناً و 141 الفاً و 172 دولاراً، بمعدل يومي بلغ 257 مليوناً و 228 مليوناً و 234 دولاراً مرتفعة عما سجلة الأسبوع الذي سبقه حيث بلغ ملياراً و 113 مليوناً و 820 مليوناً و 107 دولارات.

وكانت أعلى مبيعات الدولار في اليوم الأحد حيث بلغت المبيعات 279 مليونا و390 ألفاً و704 دولارات، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الأربعاء حيث بلغت المبيعات 255 مليوناً و 233 الفاً و 188 دولاراً.

وبلغت مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي ملياراً و 283 مليوناً و91 الفاً و172 دولاراً بنسبة أرتفاع بلغت 96 % مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 48 مليوناً و 50 الف دولار.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من مليار دولار خلال الاسبوع الماضي
بينها العراق.. 8 دول تمدد خفض إنتاج النفط وارتفاع خام برنت
تقارير عن مخزونات الخام الأمريكي ترفع أسعار النفط!
المركزي العراقي يكشف عن آلية إنهاء المنصة الإلكترونية
نظرة على أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية
البنك المركزي يتعاقد مع شركة تدقيق دولية في نيويورك
عاجل:  أسعار النفط تحلّق بعد الإعلان الليبي
النفط يواصل مكاسبه.. وبرنت فوق الـ79 دولارا
الدولار يتراجع مقابل الين الياباني
اليوان الصيني عند أدنى مستوى أمام الروبل في نحو شهر
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك