البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من مليار دولار خلال الاسبوع الماضي

بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من العملة الصعبة خلال الأيام التي فتح بها المزاد في الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار.

وباع البنك المركزي خلال الأسبوع الماضي ولمدة 5 أيام التي فتح بها المزاد ملياراً و 286 مليوناً و 141 الفاً و 172 دولاراً، بمعدل يومي بلغ 257 مليوناً و 228 مليوناً و 234 دولاراً مرتفعة عما سجلة الأسبوع الذي سبقه حيث بلغ ملياراً و 113 مليوناً و 820 مليوناً و 107 دولارات.

وكانت أعلى مبيعات الدولار في اليوم الأحد حيث بلغت المبيعات 279 مليونا و390 ألفاً و704 دولارات، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الأربعاء حيث بلغت المبيعات 255 مليوناً و 233 الفاً و 188 دولاراً.

وبلغت مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي ملياراً و 283 مليوناً و91 الفاً و172 دولاراً بنسبة أرتفاع بلغت 96 % مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 48 مليوناً و 50 الف دولار.