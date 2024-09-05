بينها العراق.. 8 دول تمدد خفض إنتاج النفط وارتفاع خام برنت

قرر العراق والسعودية وروسيا والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان تمدد خفض إنتاج النفط.

وارتفعت أسعار النفط 1% تقريباً، الخميس، بدفعة من تراجع أكبر من المتوقع في المخزونات الأميركية وتأجيل أوبك+ زيادة الإنتاج بعد تراجع العقود الآجلة إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر في الجلسة السابقة بسبب مخاوف بشأن الطلب من الصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتاً أو 1.2% إلى 73.59 دولارا . وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 94 سنتاً أو 1.4 % إلى 70.14 دولارا للبرميل.

وسجل خام برنت أدنى مستوياته منذ يونيو/ حزيران 2023 عند التسوية أمس الأربعاء وأغلق خام غرب تكساس الوسيط عند أدنى مستوياته منذ ديسمبر/ كانون الأول 2023.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك في بيان، اليوم الخميس، إن ثمانية دول في تحالف أوبك+ وافقت على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام الأميركية تراجعت 6.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 30 أغسطس/ آب.

وجاء هذا أكبر بكثير من تراجع بنحو مليون برميل توقعه محللون في استطلاع أجرته رويترز، لكنه كان متوافقاً مع تراجع 7.4 مليون برميل ذكره معهد البترول الأميركي أمس الأربعاء