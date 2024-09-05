تقارير عن مخزونات الخام الأمريكي ترفع أسعار النفط!

سجلت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، ارتفاعا بعد تقارير أظهرت تراجع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة بواقع 7.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.97% إلى 69.87 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.94% إلى 73.38 دولار للبرميل.

وبحسب معطيات المعهد الأمريكي للبترول، انخفضت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بواقع 7.4 مليون برميل خلال الأسبوع، ومن المقرر صدور البيانات الرسمية في وقت لاحق اليوم.

كما هبطت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.6% إلى 69.2 دولار للبرميل في تعاملات أمس الأربعاء، فيما تراجعت عقود "برنت" بنسبة 1.4% إلى 72.70 دولار للبرميل.