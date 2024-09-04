الصفحة الاقتصادية

نظرة على أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية


سجلت أسعار صرف الدولار  في الأسواق المحلية لهذا اليوم الاربعاء الرابع من أيلول 2024 مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149,200 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما بلغت أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد 150,250 ديناراً، وبلغ سعر الشراء 148,250 ديناراً لكل 100 دولار.

ومن الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء، كان قد أعلن بتاريخ السابع من شباط 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد، ومنذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية.

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