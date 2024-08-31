البنك المركزي يتعاقد مع شركة تدقيق دولية في نيويورك

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، التعاقد مع شركة دولية تعمل على وضع الحلول للمصارف الممنوعة من الدولار.

وذكر بيان للبنك، أن "الوفد الذي ترأسه محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ناقش استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني وسبل تنظيمها وتحفيز استخدامها بما يتماشى مع توجه العراق نحو الدفع الإلكتروني".

وأضاف البيان، أن "ذلك جاء اثناء لقاءات منفصلة مع مجموعة من الشركات مثل (Visa، Mastercard وMoneyGram)، إذ أن شركة التدقيق الدولية (KPMG) قدمت عرضاً تحليلياً موسعاً لاستخدامات تلك البطاقات معززاً بتوصيات ومقترحات لتعزيز الاستخدام المنظم واستيعاب الإرتفاع الكبير في استخدام المواطنين لتلك البطاقات".

وأشادت الأطراف المجتمعة، وفق البيان، "اثناء التفاوضات الى الخطوات المهمة في تعزيز إصلاحات القطاع المصرفي، أهمها التعاقد الذي أجراه وفد البنك المركزي العراقي مع شركة (Oliver Wyman) لإجراء مراجعة شاملة لأوضاع المصارف العراقية، سيما المصارف الممنوعة من التعامل بعملة الدولار الأمريكي، حيث ستعمل الشركة على وضع حلول عملية لإعادة دمج هذه المصارف ضمن القطاع المصرفي العراقي والدولي، بالإضافة إلى تحسين مستوى إجراءات المصارف بما يتوافق مع المعايير الدولية".

وأشار البنك، إلى أنه "تهدف هذه المبادرة إلى تسهيل عملية إقامة العلاقات المصرفية المباشرة، وتحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة من المصارف بما يخدم الاقتصاد العراقي حيث من المقرر أن تبدأ الشركة أعمالها خلال الفترة القليلة المقبلة".