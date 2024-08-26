النفط يواصل مكاسبه.. وبرنت فوق الـ79 دولارا

واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الاثنين، مع المخاوف من تطور الاحداث في الشرق الأوسط وإمكانية تعطيل امدادات النفط الإقليمية، فيما عززت تخفيضات سعر الفائدة الامريكية الامال بانتعاش الاقتصاد.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا أو 0.5% إلى 79.39 دولار للبرميل بينما تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي وبلغ سعر برميل النفط الخام الأميركي الخفيف 75.19 دولارا، بارتفاع 36 سنتا أو 0.5%.

ويثير اشتباك هجمة حزب الله على إسرائيل بأكثر من 300 صاروخ، مخاوف من أن يتحول الصراع في غزة إلى حرب إقليمية تجذب إيران، والولايات المتحدةز