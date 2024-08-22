وزارة النفط تؤكد الالتزام بقرارات تخفيض الإنتاج الطوعية

أكدت وزارة النفط، اليوم الخميس، (22 آب 2024)، إلتزامها بقرارات تخفيض الإنتاج وفق اتفاق اوبك بلس.

وقالت النفط في بيان،، "في إطار التزام وزارة النفط العراقية بقرارات مجموعة اوبك+ الرامية إلى تحقيق استقرار أسواق النفط العالمية، تؤكد وزارة النفط مجدداً جديتها في الالتزام بقرارات تخفيض الإنتاج الطوعية التي تم الاتفاق عليها ضمن المجموعة".

وأشارت الى "اتخاذها خطوات حقيقية وملموسة لتخفيض مستويات الإنتاج، مع العمل على تعويض الكميات التي تجاوزت مستويات الإنتاج المقررة خلال الأشهر السابقة".

وأعلنت انها "قد قدمت خطة تعويض محدثة إلى سكرتارية منظمة أوبك، توضح فيها التفاصيل والإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان الالتزام الكامل بتعهداتنا تجاه المنظمة".

وأوضحت النفط، ان "هذا التحرك من العراق، يأتي تأكيداً لحرصه على دعم الجهود المشتركة التي تبذلها مجموعة اوبك+ لتحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمي، والحفاظ على مصلحة جميع الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء".

وكانت وزارة النفط، أكدت في 13 من تموز الماضي، أنها "ستلتزم بمستوى الإنتاج المطلوب في الاتفاق والبالغ 4 ملايين برميل يومياً لشهر تموز والأشهر القادمة، بالإضافة إلى تعويض الفائض في الإنتاج منذ بداية العام خلال فترة التعويض، والتي تمتد حتى نهاية شهر أيلول 2025".