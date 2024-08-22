المصرف العراقي للتجارة يعلن عن أربعة أنواع من القروض للموظفين

صرّح المصرف العراقي للتجارة، اليوم الخميس، عن تفاصيل أربعة أنواع من القروض للموظفين وأصحاب العقود، حيث ذكر المستشار الإعلامي للمصرف عقيل الشويلي في تصريح صحفي، إن "باستطاعة أي موظف موطن راتبه على المصرف العراقي للتجارة أن يحصل على قرض لشراء وحدة سكنية يصل إلى 150 مليون دينار من المجمعات السكنية، بشرط أن تكون نسبة إنجاز المجمع 25 بالمئة وبفائدة تناقصية تصل الى 4 بالمئة"، مبينا أن "ذلك جاء بعد التعديلات الأخيرة".

وبيّن أن "مدة هذا القرض هي 15 عاماً"، لافتاً الى أن "القرض الثاني من دون كفيل وهو من مليون إلى 15 مليون دينار بفائدة 8 بالمئة ولمدة 6 سنوات".

وأضاف أن "القرض الثالث هو من 15 مليون الى 50 مليون دينار بفائدة 6 بالمئة ولمدة 10 سنوات مع وجود كفيل".

أمّا بخصوص موظفي العقود، أوضح الشويلي أن "العقد الموطن على المصرف بإمكانه الحصول على 15 مليون دينار لمدة ست سنوات مع وجود الكفيل، على أن لا يتم الاستقطاع أعلى من نصف الراتب".