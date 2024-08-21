النفط تؤكد اهمية استثمار الغاز المصاحب لدعم قطاعي الصناعة والطاقة

أكدت وزارة النفط ، اهمية الاسراع في أستثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية ، وتحويله إلى طاقة مفيدة لدعم قطاع الصناعة والطاقة في العراق.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر ، خلال الاجتماع القيادي لقطاع الغاز اليوم الأربعاء ، ان " تحقيق وارتفاع نسبة إستثمار الغاز الى اكثر من (65‎%‎) من مجموع كميات الغاز التي تحرق هو خطوة مهمة لإيقاف حرقه والعمل لزيادة الطاقة الانتاجية للعراق من الغاز" ، مثمنا الجهد الوطني في شركة غاز الشمال والشركات الساندة ، لتحقيقها زيادة في كميات الغاز المستثمر من حقول شركة نفط الشمال ، الذي أدى إلى رفع القدرة التوليدية لثلاث محطات توليد للكهرباء في كركوك ونينوى .

واستعرض الاجتماع ، لائحة المشاريع التي يتم تنفيذها ضمن برامج وخطط الوزارة ، والنسبة المتحققة من الإنجاز.، إلى جانب معدلات إنتاج الغاز الجاف والسائل ، والخزانات وشبكة خطوط الانابيب ، ومنظومات غاز المركبات .