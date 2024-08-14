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الصفحة الاقتصادية

الصين تحرك دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي في منظمة التجارة العالمية


رفعت الصين دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي في منظمة التجارة العالمية بشأن مسألة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لمنظمة التجارة العالمية.

وجاء في البيان: "طلبت الصين إجراء مشاورات مع منظمة التجارة العالمية بشأن النزاع مع الاتحاد الأوروبي بخصوص الرسوم التعويضية الأولية على السيارات الكهربائية".

وأوضح البيان أن الطلب تم استلامه في 14 أغسطس، ووفقا للجانب الصيني، فإن التدابير المتخذة لا تتوافق مع المادة 6 من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة .

وأوضحت المنظمة أن المشاورات الأولية أعطت الأطراف فرصة لمناقشة القضية وإيجاد حل دون محاكمة، وفي حال لم تتوصل الصين والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق خلال المشاورات في غضون 60 يوما، سيكون المدعي قادرا على طلب قرار من لجنة قضائية في المنظمة.

وتعني الرسوم التعويضية الأولية أنه يجب على الموردين تقديم ضمانات مصرفية في هذه المرحلة بدلا من الدفع الفعلي للرسوم. وسيبدأ التحصيل الفعلي للرسوم في حالة اتخاذ الاتحاد الأوروبي لقرار نهائي بفرضها، الأمر الذي قد يحدث في الخريف القادم. وأشارت بروكسل إلى وجود احتمال للتوصل إلى اتفاق مع بكين لحل هذه المشكلة حتى هذا الوقت.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أن الرسوم المقبلة قد تتراوح بين 17.4% و37.6% اعتمادا على الشركة المصنعة. سيتم تطبيق الرسوم التالية على الشركات الصينية الثلاث: شركة "بيد" (BYD) - 17.4%، شركة "جيلي" (Geely) - 19.9%، شركة "سايك" (SAIC) - 37.6%. أما شركات تصنيع السيارات الكهربائية الأخرى التي قالت المفوضية الأوروبية إنها تعاونت معها في التحقيق فستخضع لرسوم بنسبة 20.8% والشركات التي لم تتعاون معها في التحقيق ستخضع لرسوم بنسبة 37.6%. وطلبت شركة "تيسلا" الأمريكية من الاتحاد الأوروبي حساب معدل رسوم الاستيراد الفردي لسياراتها الكهربائية المصنوعة في الصين.

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