ارتفاع عجز الميزانية الأمريكية إلى 244 مليار دولار

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الحكومة الأمريكية سجلت عجزا في الميزانية بلغ 244 مليار دولار أمريكي في يوليو/تموز بزيادة 10 بالمائة عن الشهر ذاته من العام السابق.

وأضافت الوزارة ،أن العجز في الشهر الماضي ارتفع 23 مليار دولار عن عجز قدره 221 مليارا في يوليو/تموز 2023.

وقال مسؤول في وزارة الخزانة ،إن الفائدة على الدين ارتفعت 21 بالمائة إلى 89 مليار دولار الشهر الماضي، كما ارتفع متوسط سعر الفائدة بنحو 49 نقطة أساس إلى 3.33 بالمائة.

وفي الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2024، انخفض العجز في الولايات المتحدة 6 بالمائة إلى 1.517 تريليون دولار مقارنة مع 1.614 تريليون في الفترة نفسها من السنة المالية 2023.