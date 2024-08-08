الصفحة الاقتصادية

أسعار الغاز في أوروبا تحلق وتسجل أعلى مستوى في 2024 بسبب استفزازات أوكرانيا


قفزت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الخميس، إلى أعلى مستوى في نحو عام في ظل مخاوف من اضطراب إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

وفي مستهل تعاملات اليوم، صعدت العقود الآجلة للغاز لشهر سبتمبر المقبل بنسبة 1.2% إلى 439.3 دولار لكل ألف متر مكعب، وسجلت بذلك أعلى مستوى في العام الجاري 2024.

وتصعد عقود الوقود الأزرق الآجلة في الأسواق الأوروبية منذ يوم أمس، في ظل محاولة السلطات الأوكرانية السيطرة على منطقة روسية تضم محطة غاز مخصصة لضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

وحاولت مجموعة من عشرات الدبابات والمدرعات الأوكرانية وقوة من النخبة الأوكرانية الثلاثاء السيطرة على منطقة سودجا في مقاطعة كورسك جنوب غربي روسيا.

وأكدت الأركان الروسية أنه تم وقف تقدم القوات الأوكرانية في عمق الأراضي الروسية، وأن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة.

بالمقابل، وجه الرئيس فلاديمير بوتين بتقديم كافة المساعدات للسكان في المقاطعة واستنفار جميع الطاقات اللازمة، وصرح بأن نظام كييف ارتكب استفزازت كبيرة بما فيها القصف العشوائي من مختلف أنواع الأسلحة والصواريخ للمباني المدنية والسكنية وسيارات الإسعاف".

وتعتبر إمدادات الغاز عبر محطة سودجا المسار الوحيد في الوقت الراهن لضخ الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية إلى أوروبا، وتقوم شركة "غازبروم" بضخ حوالي 15 مليار متر مكعب سنويا عبر المسار، وهو ما يعادل حوالي 5% من إجمالي الطلب في الاتحاد الأوروبي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أسعار الغاز في أوروبا تحلق وتسجل أعلى مستوى في 2024 بسبب استفزازات أوكرانيا
خبراء عراقيون يعملون على تجارب لإنقاذ زراعة الأرز
بعد العقوبات.. خطوة أمريكية جديدة تجاه المصارف العراقية
المجلس الوزاري للاقتصاد يقرر استحداث منصة إلكترونية لجميع المشاريع الصناعية
انهيار في الأسواق العالمية.. ماذا يحدث؟
اجتماع في البنك المركزي العراقي لإعادة هيكلة مصرف الرافدين
البنك المركزي العراقي يفرض الوصاية على مصرف زين العراق الإسلامي
سعر صرف الدولار يستمر بالارتفاع في البورصة المحلية
سوق النفط يتراجع وبورصة طوكيو عند أدنى مستوى منذ 1987!
محافظ البنك المركزي يعلق على صرف الدولار والحوالات الخارجية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك