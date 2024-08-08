أسعار الغاز في أوروبا تحلق وتسجل أعلى مستوى في 2024 بسبب استفزازات أوكرانيا

قفزت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الخميس، إلى أعلى مستوى في نحو عام في ظل مخاوف من اضطراب إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

وفي مستهل تعاملات اليوم، صعدت العقود الآجلة للغاز لشهر سبتمبر المقبل بنسبة 1.2% إلى 439.3 دولار لكل ألف متر مكعب، وسجلت بذلك أعلى مستوى في العام الجاري 2024.

وتصعد عقود الوقود الأزرق الآجلة في الأسواق الأوروبية منذ يوم أمس، في ظل محاولة السلطات الأوكرانية السيطرة على منطقة روسية تضم محطة غاز مخصصة لضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

وحاولت مجموعة من عشرات الدبابات والمدرعات الأوكرانية وقوة من النخبة الأوكرانية الثلاثاء السيطرة على منطقة سودجا في مقاطعة كورسك جنوب غربي روسيا.

وأكدت الأركان الروسية أنه تم وقف تقدم القوات الأوكرانية في عمق الأراضي الروسية، وأن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة.

بالمقابل، وجه الرئيس فلاديمير بوتين بتقديم كافة المساعدات للسكان في المقاطعة واستنفار جميع الطاقات اللازمة، وصرح بأن نظام كييف ارتكب استفزازت كبيرة بما فيها القصف العشوائي من مختلف أنواع الأسلحة والصواريخ للمباني المدنية والسكنية وسيارات الإسعاف".

وتعتبر إمدادات الغاز عبر محطة سودجا المسار الوحيد في الوقت الراهن لضخ الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية إلى أوروبا، وتقوم شركة "غازبروم" بضخ حوالي 15 مليار متر مكعب سنويا عبر المسار، وهو ما يعادل حوالي 5% من إجمالي الطلب في الاتحاد الأوروبي.