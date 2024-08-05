الصفحة الاقتصادية

انهيار في الأسواق العالمية.. ماذا يحدث؟


انخفضت مؤشرات الأسهم العالمية، اليوم الاثنين، حيث هوت مؤشرات بورصة اليابان لأدنى مستوى لها منذ 1987، وهبط كل من الدولار واليورو بنسبة 2% مقابل الين الياباني.

وتراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية عند الافتتاح لتنخفض في باريس بنسبة 2.42% ولندن 1.95% وفرانكفورت 2.49%، وأمستردام 3.05%، وميلانو 3.31%، وزيوريخ 2.97%، ومدريد 2.79%.

ثمة أسباب رئيسية تقف خلف هذه التراجعات، أولها تقرير الوظائف الضعيف في أميركا، والذي أشعل مخاوف دخول أكبر اقتصاد في العالم في مرحلة ركود، إضافة إلى قيام البنك المركزي في اليابان برفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع عند 25 نقطة أساس، فيما السبب الثالث كان التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط بين إيران ووكلائها من جهة وإسرائيل من جهة أخرى.

دفعت هذه الأسباب مخاوف المستثمرين إلى مستويات مرتفعة، وأشعلت شرارة البيع في أسواق المال العالمية تجنبا للمخاطر، واندفعوا تجاه الذهب باعتباره ملاذا آمنا.

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