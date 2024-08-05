سوق النفط يتراجع وبورصة طوكيو عند أدنى مستوى منذ 1987!

تعصف بالأسواق العالمية حالة من الخوف والتغيرات والتي أدت بدورها إلى موجة من البيع في ظل تزايد المخاوف من أداء الاقتصاد الأمريكي.

ففي البورصة اليابانية، هبط مؤشر "نيكي 225" للأسهم اليابانية بنحو 13%، اليوم جراء عمليات بيع مكثفة أثارتها مخاوف من أن الاقتصاد الأمريكي قد يكون في حالة أسوأ مما كان متوقعا.

وبحلول الساعة 09:15 بتوقيت موسكو، انخفض مؤشر "نيكي" بنسبة 12.40% إلى 31458.42 نقطة، مسجلا أسوأ خسارة منذ العام 1987، حيث كان أكبر هبوط لمؤشر "نيكي" في يوم واحد هو انخفاض قدره 3836 نقطة، بواقع 14.9%، في يوم أطلق عليه "الاثنين الأسود" في أكتوبر عام 1987.

وكانت البورصة اليابانية قد بدأت انخفاضها يوم الجمعة الماضي، بعد أن رفع البنك المركزي الياباني سعر الفائدة القياسي الأسبوع الماضي.

بدوره حذر الخبير والمحلل الروسي ألكسندر نازاروف من أن انهيار البورصة اليابانية قد يكون بداية لانهيار في جميع الأسواق العالمية، وقال في منشور في قناته بتطبيق تلغرام اليوم: "هذا فظيع.. حسنا، يبدو أن اليابان ستكون أول حجر يبدأ الانهيار الجليدي".

وتابع قائلا: "ليس من المؤكد بعد أن هذه هي بداية الانهيار النهائي للاقتصاد العالمي، ولكن مع معدل الانخفاض كما هو الحال في اليابان، فإن هذه المحاولة لديها فرصة جيدة".

اما في سوق النفط فقد جرى تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" دون مستوى 76 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 9 يناير الماضي في ظل المخاوف من تراجع الطلب على الذهب الأسود.

وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، انخفضت عقود "برنت" بنسبة 1.33% إلى 75.79 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.47% إلى 72.44 دولار للبرميل.

وجاء تراجع الأسعار على الرغم من هبوط الدولار في الأسواق، حيث تراجع مؤشر العملة الأمريكية، الذي يقيس قيمتها أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.31% إلى 102.8910 نقطة.

بالمقابل، شهدت أسواق العملات المشفرة (عملة البيتكوين) اليوم الاثنين تراجعا حادا، مع هبوط القيمة السوقية، ما يعد مؤشرا على تصاعد ضغوط البيع من قبل المستثمرين في ظل المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

وتراجعت عملة "البيتكوين"، الأكثر شهرة في العالم، بنسبة 16.33% إلى 51208.11 دولار، بحسب بيانات منصة "كوين ديسك".