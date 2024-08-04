محافظ البنك المركزي يعلق على صرف الدولار والحوالات الخارجية

تحدث محافظ البنك المركزي علي العلاق، حول صرف الدولار والحوالات الخارجية.

وقال العلاق في بيان ورد على هامش استضافته داخل مجلس النواب ان "احتياطنا من العملة الصعبة يكفي لخلق التوازن في السوق"، مبينا ان "البنك المركزي يبيع أكثر من 250 مليون دولار يومياً لتلبية متطلبات التجارة الخارجية".

وأضاف " 85 بالمئة من الحوالات الخارجية تتم حالياً بين المصارف العراقية والبنوك المراسلة من دون المرور بالفيدرالي الأميركي"، موضحا ان "مبادرة السكن تحظى بأهمية كبيرة من قبل البنك".

وبين ان "حجم القروض الممنوحة ضمن المبادرة العقارية، يبلغ 10 تريليونات دينار"، موضحا ان "المركزي يتوجه الآن لتغطية تمويل بناء 32 ألف وحدة سكنية".