الصفحة الاقتصادية

المصارف شنو وضعها..تغريدة خارج السرب..!


محمد فخري المولى  ||

 

سؤال غير بريء بظل معطيات واقع الحال اذا صار شي بالبلد المصارف والمراكز المالية وباقي المواقع شنو وضعها هل سنشهد حالة مشابهة لاحداث ما بعد ٢٠٠٣ او خريف ٢٠١٩ .

الانسان كفرد متعلم حصيلة امتزاج عدة عوامل داخلية وخارجية الوراثة العائلة المجتمع لينتج منظومة قيمية للف تتمثل الخير والشر ولكل منهما له فواعله داخل الفرد لينتج سلوك يعكسه من خلال تصرفات او علاقاته .

الدول تحاول من خلال المواطنة الصالحة كوصمة اجتماعية عامة والتي تتمثل بمفردات توازن بين حاجات الفرد الاساسيه مثل الاستقرار الاجتماعي المعزز بحالة مادية جيده ووضع اقتصادي مستقر

المواطن وبين وما هو مُقدم للفرد من قبل الدوله وحكوماتها .

محليا النتيجة متوقعة ماكو واحد راضي بحاله الا ما ندر ممن اصطفتهم جهات او اطراف معينة ، لانه منذ حقبة التسعينات مرورا بحقبة ما بعد ٢٠٠٣ الى اليوم هناك تغيرات اجتماعية اقتصادية مالية لا تندرج ضمن التسلسل او التدرج الطبيعي وبدون وصمة اجتماعية ومن يُشكك بالامر لينظر التغير بالمناطق التجارية والصناعية وغيرها وكذلك الشخوص .

بالعودة للتغريده خارج السرب

طبعا الجميع يعلم انه منذ خريف ٢٠١٩ مرورا بجائحة كورونا عانى المواطن البسيط كثيرا فخط الفقر بارقام المنابر الاعلامية ٤٠٪ من الشعب الذي يقدر ب ٤٠ مليون نسمة .

اذن قرابة ١٥ خمس عشر مليون مواطن تقريبا بين الطبقات الهشه وخط الفقر والاهم قرابة ١٠ عشره مليون تقريبا لايقرا ويكتب ، الجميع تحلم وتسعى لتغير واقعها  

سؤال غير بريء بظل معطيات واقع الحال اذا صار شي بالبلد المصارف والمراكز المالية شنو وضعها هل سنشهد حالة مشابهة لاحداث ما بعد ٢٠٠٣ او خريف ٢٠١٩

قد تكون تغريده خارج السرب لكن يجب النظر اليها ـــ

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المصارف شنو وضعها..تغريدة خارج السرب..!
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