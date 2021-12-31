لماذا فشل اكسبو20 الاماراتي؟!

حسين فلامرز ||

منذ عشرة سنوات والامارات تتباهى بناطحات السحاب والملتقيات العالمية واكسبو 2020 الذي لم يفهم حتى الاماراتين انفسهم ماهو! عناوين رنانة واشكال كارتونية وطابوق لاقيمة له الا في عقول الفارغين وانصار الجهل الذين لايفقهون من العلم شيئا!

جاء العام 2020 والامارات تعيش اسوء وضع اقتصادي لها كدولة مركزية في خليج ممكن ان يشتعل في اي لحظة بسبب الممارسات السياسية الكبيرة الحجم قياسا بامارات قد تكون غير واضحة على واقعة على شواطىء والخليج نفسه لولا الماء!

اكسبو 20 ارتبط ارتباط وثيق بالمتغيرات السياسية التي فشلت فيه الامارات فشلا ذريعا من حيث انصياعها لاوامر غربية جعلت من الامارت فقاعة كبيرة جدا بتواجدها في الساحة العسكرية في اليمن وسوريا والعراق وموجوده في اكبر مؤامرة على الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين القائمة ان شاء الله، بينما يتجول أمير الامارات بدشداشته ونعله التي تدل على بساطة ومستوى وشكل تفكيره الذي لايمكن الا ان يكون تابعا لمن نصحه على اكسبو!!!!

نعم جاء اكسبو 20 والامارات تعلن عن بيع عقاراتها من اجل تغطية العجز الحاصل في اقتصادياتها الحقيقية فاضحة لاقتصادياتها الشكلية التي تتسم بناطحات السحاب الخاوية الفاقدة القيمة!!!

اكسبو 20 جعل الامارات يتوسل الدول المسانده له والقصد بهذا الدول التي منتظمة تحت لواء التآمر والتطبيع بان تدفع ملايين الدولارات من اجل تغطية مصاريف ممارسة فاشلة عجزت الامارات عن تغطية تلك المصاريف التي حقيقة تعتبر فشلا كبيرا لذات الامارات ومن قادها الى ماهي عليه!!!

الان تجبر دول كثيرة وزاراتها على المشاركة في اكسبو 20 وتدفع الملايين في موضوع غير مفهوم وفاقد القيمة في الهدف والمغزى!

وهذا دليل قاطع على ان مايدور في دول الخليج من مظاهر البناء والارتقاء والاعمار ليس الا طابوقا في الهواء سرعان ماسيسقط فوق رؤس المتآمرين المدعين وان اكسبو 20 ليس الا انذار للقوم الضالين وكل من تبعهم!

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