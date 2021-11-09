التجربة الهولندية الزراعية والحيوانية..

محمد صالح حاتم ||

هولندا بلدا ًاوربيا صغيرا تبلغ مساحتها 41543كم2،بمايوازي نصف مساحه محافظة المهرة اليمنية ،ورغم صغرة مساحتها إلا انها تعد ثاني اكبر دولة في العالم بعد الولايات المتحدة الامريكية تصديرا ًللمنتجات الزراعية، بقيمة تفوق 90 مليار يورو سنويا ً.

فالهولنديون لا يتركون مكان يمكن أن يتم فيه الزراعة فهم يستغلون كل ذرة تراب، للزراعة.

فهولندا تنتج اكثر من 2مليون طن من الحبوب، واكثر من 7ملايين طن من البطاطس، و6ملايين طن من بنجر السكر، بل إن هولندا تعد أكبر مصدر للورود في العالم، وليس هذا وحسب يوجد فيها ما يقارب من اثنين مليون بقرة، تنتج سنويا ً13مليار لتر من الحليب سنويا ً، تشتهر هولندا بصناعة الآلبان والتي ترفد الاقتصاد الهولندي بمايزيد عن 12مليار يورو سنويا ً، تتنوع منتجات الآلبان الهولندية من حليب وجبن وزبدة، ورغم قلة اعداد الابقار في هولنداء إلا انها تطعم معظم سكان العالم من الجبن والحليب.

فإين العرب من التجربة الهولندية، وهم يمتلكون مساحات زراعية واسعة جدا تقدر بملايين الكيلومترات، ويمتلكون عشرات الملايين من رؤس الابقار ، وبلدانهم تستورد معظم المواد الغذائية، وسكانها يموتون جوعا ً، واطفالهم مصابون بسوء التغذية، وينتظرون الحليب المجفف من هولندا، والجبنة والزبدة من البقرة الهولندية، فماهو السر الذي جعل هولندا تتربع على عرش الدول المصدرة للمنتجات الزراعية ومشتقات الحليب والالبان؟

هولندا لاتمتلك عصى سحرية جعلت منها بلدا يصدر منتجات زراعية وحيوانية بأكثر من مائة مليار يورو سنويا ً، ولكنها اهتمت بالأرض الزراعية واستخدمت التكنولوجيا الحديثة، اهتمت بالابقار، من حيث التغذية، والسكن والصحة، وهو ما جعل الابقار الهولندية تنتج اكبر كمية من الحليب، هولندا استخدمت التنكولوجيا في رعاية الابقار، فهناك روبوتات تقوم بغسل اجسام الابقار وتنظفها، وآخر يقوم بتنظيف مخلفات الابقار، وروبورت ثالث يقوم بتوزيع الاعلاف، وهناك اجهزه لقياس حرارة الابقار، وجهاز يقوم بعملية الحلب، وهو ما جعل من البقرة الهولندية تتفوق على مئات الابقار العربية.

وجعل من 41الف كيلومتر مربع تنتج اكثر من ملايين الكيلومترات العربية!

فما هو السبب في تفوق هولندا وجعلها من كبريات الدول المنتجه والمصدرة للمنتجات الزراعية والحيوانية؟ سؤال ننتظر الأجابة عليه من اصحاب الشأن!