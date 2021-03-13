الصفحة الاقتصادية

الإقتصاد العالمي يستيقظ..؟!


 

متابعة ـ علي عبد سلمان ||

 

·        بعد تراجع .. الذهب يرتفع بدعم نزول الدولار

ارتفعت أسعار الذهب متجهة نحو أفضل أداء أسبوعي في 7 أسابيع، حيث عوّض تراجع الدولار وضعف أسواق الأسهم الضغط الناجم عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1724.16 دولار للأوقية، وذلك بعد نزوله بما يصل إلى 1.4% في وقت سابق من الجلسة، وهو مرتفع 1.4% على أساس أسبوعي.

وجرت تسوية عقود الذهب الأمريكية الآجلة على انخفاض 0.2% عند 1719.80 دولار.

وصعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية بما يصل إلى 1.642%، وهو أعلى مستوى في أكثر من عام، فيما محا مؤشر الدولار المكاسب، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الخميس، على مشروع قانون تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار ليدخل حيز التنفيذ، وقال إنه "سيعكف على الدفع بالبلاد بشكل أكبر للاقتراب من حالتها الطبيعية بحلول الرابع من تموز/يوليو المقبل".

·        لأول مرة.. سعر خام “برنت” يتجاوز 70 دولارا منذ 8 يناير2020

تجاوز سعر النفط من مزيج “برنت”، مساء الأحد، مستوى 70 دولارا أمريكيا مقابل البرميل الواحد لأول مرة منذ 8 يناير عام 2020.

وأفادت معطيات التداولات حتى الساعة 23:02 بتوقيت غرينيتش بارتفاع سعر النفط من مزيج “برنت” في العقود الآجلة لشهر مايو المقبل بنسبة 1.78% ليصل إلى مستوى 70.78 دولار أمريكي مقابل برميل.

كما ارتفع سعر النفط من نوع “WTI” في العقود الآجلة لشهر أبريل بنسبة 1.72% ليبلغ نقطة 67.41 دولار أمريكي مقابل البرميل.

·        النفط يصل الى أعلى مستوى له منذ عامين

قفزت أسعار النفط حوالي ثلاثة بالمئة لتبلغ أعلى مستوى في أكثر من عامين، وذلك بعد تقرير أقوى من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة وقرار أوبك وحلفائها عدم زيادة الإمدادات في أبريل.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.62 دولار، بما يعادل 3.9 بالمئة، ليصل سعر التسوية إلى 69.39 دولار للبرميل. وكان أعلى سعر في الجلسة لخام القياس العالمي هو الأعلى على الإطلاق منذ يناير 2020.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.26 دولار، أو 3.5 بالمئة، لتجري تسويته عند 66.09 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، صعد برنت 5.2 بالمئة، مواصل الزيادة للأسبوع السابع على التوالي، وذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر، في حين ربح غرب تكساس الوسيط 7.4 بالمئة بعد ارتفاعه بنحو أربعة بالمئة الأسبوع الماضي.

وارتفع الخامان القياسيان أكثر من أربعة بالمئة الخميس بعد أن مددت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، تخفيضات إنتاج النفط إلى نيسان، ومنحوا استثناءات محدودة لروسيا وقازاخستان.

وقال جيوفاني ستانوفو محلل النفط لدى يو.بي.إس “أوبك+ استقرت على نهج حذر… واختارت زيادة الإنتاج بواقع 150 ألف برميل يوميا فقط في أبريل بينما كان أطراف السوق يتطلعون لزيادة 1.5 مليون برميل يوميا”.

وراجع بعض المحللين توقعاتهم للأسعار بالزيادة بعد قرار أوبك+.

ورفع غولدمان ساكس توقعه لسعر برنت خمسة دولارات إلى 75 دولارا للبرميل في الربع الثاني و80 دولارا للبرميل في الربع الثالث من العام الجاري، بينما زاد يو.بي.إس توقعه لبرنت إلى 75 دولارا للبرميل ولخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 72 دولارا للبرميل في النصف الثاني من 2021.

وإضافة إلى ذلك، تلقت السوق دفعة بعد تقرير أظهر أن الاقتصاد الأميركي خلق وظائف أكثر من المتوقع في فبراير.

كما شجع تعافي أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة شركات النفط في الولايات المتحدة على العودة لزيادة النشاط. فقد أفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن عدد حفارات النفط العاملة زاد واحدة هذا الأسبوع بعد ستة أسابيع متتالية من الزيادة.

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الإقتصاد العالمي يستيقظ..؟!
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