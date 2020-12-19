الصفحة الاقتصادية

الاخضر يتجاوز الخط الاحمر


 

قاسم الغراوي ||

 

النسخة ألاولية  المسربة من مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2021،  تضمنت تحديد سعر صرف الدولار بـ 1450، وخفض مخصصات الموظفين مما اشعل الأسعار بتجاوز الدولار الخطوط المتوقعة له في ظل التحديات.

رغم أن التوقعات تشير  إلى احتمالية عودة سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي الى سابق عهدها في حال اتخاذ اجراءات للسيطرة على السوق إلا أن ماحدث  بتناول مواقع التواصل الاجتماعي هذه المسودة هو التباين الإعلامي للتصريحات وتقاطعها ادت لارباك السوق العراقية وبالنتيجة المتضرر الوحيد المواطن العراقي الذي ذاق الأمرين اولهما البطالة وثانيهما ارتفاع الأسعار.

وتضمن مشروع القانون، تحديد سعر صرف الدولار على أساس 1450 أي ما يعادل 145 ألفاً لكل 100 دولار، وتقييد جميع الإيرادات المتحققة فعلياً كإيرادات نهائية لحساب خزينة الدولة.

المشروع تضمن أيضاً تخفيض كافة المخصصات الممنوحة لمنتسبي دوائر الدولة كافة الممولة مركزية وذاتياً، وتكون وفق النسب المحددة ازاء كل منها والممنوحة لهم بموجب قوانین نافذة وقرارات مجلس الوزراء وجاءت كالآتي:

(مخصصات الخطورة 50%، الضيافة 20%، الاستثنائية 20% الأرزاق 33%، الشهادة 50%، المقطوعة، 40%، الخاصة 60% الخدمة الجامعية 60%)". كما ونص المشروع على رفع سعر الوقود (البنزين) من 450 ديناراً للتر الواحد، إلى 540 ديناراً للتر.

أما تفصيل الموازنة وتوزيعها فقد ذكرت أن عدد موظفي الدولة 3.25 مليون من ضمنهم (682 الف موظف في اقليم كردستان)، الرواتب 41،5 تريليون دينار، و(رواتب اخرى 6 تريليون)،لانعرف مالمقصود بالرواتب الأخرى ومن مشمول بها والجملة مبهمة ،اما التقاعد 20 تريليوناً، وضمان اجتماعي 9،6 تريليونات، فوائد على قروض الديون 4،6 تريليونات، دفعات القروض الخارجية : 6،8 تريليونات.

وبلغ العجز المالي في الموازنة، (58260763114) الف دينار (ثمانية وخمسون ترليون ومئتان وستون مليار وسبعمائة وثلاثة وستون مليون ومائة وأربعة عشر الف دينار )

ووصلت المديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي إلى ( 14761959590) الف دينار (اربعة عشر ترليون وسبعمائة وأحدى وستون مليار وتسعمائة وتسعة وخمسون مليون وخمسمائة وتسعون الف دينار ).

أن التخبط الواضح ومحاولة الضغط على المواطن وارباك الحياة العامة له إنما يدل على فقدان الرؤية لحلول آنية أو على المدى القريب إضافة إلى تعثر التفاوض مع وفد إقليم كوردستان بخصوص إيداع مبالغ تصدير النفط وأموال المنافذ الحدودية سيجعل من السياسة النقدية والمصرفية في ظل الأزمة الاقتصادية لاتحقق المبتغى المرجو لها وبالتالي فإن ثقل تأثيرها سيتحمل وزرها المواطن لتصبح حياته جحيمآ حينما يتعدى الدولار الأخضر الخط الاحمر.

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاخضر يتجاوز الخط الاحمر
بعد طرح اللقاح.. مكاسب للنفط اسبوعية مع تفاؤل زيادة الطلب
المالية النيابية تكشف اسباب تأخر موازنة 2021
بدعم توزيع لقاح كورونا.. النفط يتجاوز الـ 52 دولارا
موازنة الألغام وشروط البنك الدولي
مصدر يكشف عن "حيلة" وراء رفع سعر صرف الدولار
شركة (جنرال موتورز دايوو) أمريكية وليست كورية.. GM  DAEWOO
رسم السياسة الاقتصادية للبلد للسيطرة على الانهيار الاقتصادي
ملاحظات على مسودة الموازنة العامة الاتحادية
قراءة في مسودة موازنة ٢٠٢١
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1470.59
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
زيد مغير : اذا أنشأ الميناء ستتضرر قناة السويس يعني مصر . وميناء العقبة يعني الأردن وأختها إسرائيل. ودول الخليج ...
الموضوع :
اخر مستجدات عقد ميناء الفاو الكبير يتحدث عنه المهندس مصطفى السند
زيد مغير : سيدي الجليل حينما وضع مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي يده بيد ترامب وقال له نشكرك سيادة الرئيس ...
الموضوع :
كيف صنعت المرجعية ورجالها النصر للعراق؟ وما هو دور امريكا وصبيانها في معركتنا مع مجرمي داعش؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يلعن الظالم المجرم عدي والظالم المجرم قصي وساجدة و صدام المجرم الظالم االملعون وكل من لف ...
الموضوع :
في مثل هذا اليوم محاولة اغتيال المقبور عدي صدام في بغداد
عبدالحسين سلمان العبوسي : التطبيع خيانه للانتماء العربي والاسلام اولا والقبول بالذل والمهانه وانتصار لقوى الشر لذا كان لزاما علين ان ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
محمد بوعناية : ضروري فضح الخونة والجبناء ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
زيد مغير : ف سبب سورة الضحى المباركة قوله تعالى ) الم يجدك يتيما فاوى)ماوى رسول الله صلى الله عليه ...
الموضوع :
مجلس حسيني ___ لماذا العداء لابي طالب واتهامه بالكفر
مواطنة : سلام عليكم حقيقة لم اتابع البرنامج حتى اكوّن فكرة ولكن من ظاهر مقالكم ان امتعاضكم من الضيف ...
الموضوع :
فصل الدين عن الدولة مقولة بائسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين صلواتك عليهم اجمعين ان تحفظ ...
الموضوع :
نموذج من عمائم الغيرة والشرف التي ارتدت ثوب الجهاد لتذود عن الوطن والعقيدة والكرامة رضوان الله عليهم أجمعين
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
فيسبوك