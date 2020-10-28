الصفحة الاقتصادية

الاستراتيجية الاقتصادية..السياسات الاستراتيجية للدولة كفيلة بتحسين عملة البلد


 

محمد السعبري ||

 

ونحن الان نعاني من ضعف في جميع مؤسساتنا وأغلبها غير مستقرة وعندما تتحول الاستراتيجية العسكرية من الحرب الداخلية للقضاء على الاٍرهاب الداخلي وتتحول وزارة الدفاع من الدفاع في الداخل الى قوة ردع إقليمية ولديها قوة الهجوم ان تعرض البلد الى غزو او تجاوز من قبل الجوار او من اي اطماع خارجية وتكون لدينا منظومات للصد والاعتراض اي تجاوز عن طريق الجو والبر او المنفذ البحري تتغير التعاملات الاقتصادية الدولية معنا

عندما يتحول البلد صناعي لا استهلاكي ولدينا صادرات ويكون تصديرنا للنفط عنصر مساند للاقتصاد عندها نتحدث عن العملة والمزاد.

عندما يطلق العنان لوزارة الصناعة بإعادة تأهيل البنى التحتية للمعامل الاستراتيجية في البلد مثل البيتروكيمياويات والحديد والصلب ومصانع الاسكندرية وغيرها ونبدأ بالتصدير منتوجاتنا الصناعية هنا يتغير التعامل مع العملة

عندما تطلق الحكومة لوزارة الزراعة وتدعمها بالاموال الكافية كي تتمكن الوزارة من دعم الفلاح وتشجيعه هنا سنستغني عن الاستيراد مِن دول الجوار وفِي نفس الوقت الوزارة تدعم الثروة الحيوانية ويكون لدينا الاكتفاء الذاتي من اللحوم والطيور وغيرها هنا سنستغني عن الاستيراد وعندما نمنع البترول يخرج من حقولنا ويذهب كي تقوم الدول بتكراره بالخارج ويكرر في داخل العراق هنا سيكون لنا كلمة حيث كل ما ذكرته من الاستيراد يتم بعملة الدولار هنا يكون البنك مجبر بوضع الدولار في المزاد ولكن لو كان لدينا اكتفاء ذاتي لتغيرت كل السياسات الاقتصادية لدينا

وانا قبل عام طلبت من منبركم هذا ان يكون الاستيراد من تركيا او السعودية او ايران او عمان ان يكون استيرادنا من هذه الدول وبالأخص المواد الغذائية والاستهلاكية عن طريق عملتين الدولار والدينار العراقي وهنا قد طرحنا عملتنا بهذه الدول ويكون الدنيار العراقي المتوفي داخل البلد بسبب السياسيات الاقتصادية الفاشلة للاسف.

يكون ضمن العملات المتداولة في هذه البلدان واولها الدول المجاورة

وأقرب لجنابك الفكرة

نحن نستورد فقط من تركيا سنويا عشرات المليارات وكلها بالدولار

لو اتفقنا بان نستورد بنصف المبلغ بالدولار ونصفه الاخر بالدينار العراقي هنا قد تم الحفاظ على رقم لا يستهان به من عملة الدولار.

وأما الدول البعيدة مثل أوربا والدول الشرقية يكون الاستيراد منها بنفس الطريقة نصف بعملة الدولار والنصف الثاني مقابل النفط ومشتقاته

هنا نفس الشي سنحافظ على موازين العملة الصعبة في البلد.

ملاحظة هامة

بهذه الاستراتيجية الاقتصادية سيُصبِح الدينار العراقيي ضمن اوراق العملة في الاسواق وسيكون له قيمة واحترام

احترامي

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