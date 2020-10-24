الصفحة الاقتصادية

العلاقات الأمريكية ـ الهندية، مقدمة لخنق التنين الصيني

49 2020-10-24

 

ضياء المحسن ||

 

     شهدت العلاقات الهندية ـ الصينية حالات مد وجزر كثيرة، لأسباب بعضها يتعلق بأحقية الصين في إدارة إقليم التبت، بينما كان دافع الحرب الهندية الصينية هو الحدود المتنازع عليها في جبال الهملايا، وبعضها كان بسبب منح الهند للداي لاما حق اللجوء السياسي، الأمر الذي حسبته الصين أنه محاولة من الهند للضغط عليها من خلال هذه الورقة.

 شهدت الحدود ما بين التنين الصيني والفيل الهندي مناوشات، راح ضحيتها 20 عنصر من القوات الهندية، وجرح 43 من القوات الصينية، بعدها شهدنا تهدئة من الجانبين وحصول تفاهمات لعدم تكرار ما حصل.

إقتصاديا، تزايد حجم التبادل التجاري خلال العقدين الماضيين من 3 مليار $ الى 100 مليار دولار، كان فيه الميزان التجاري يميل لصالح الصين، أضف الى هذا الشركات الصينية تستثمر في السوق الهندي أموالا طائلة؛ خاصة في قطاع الهواتف الذكية، بالإضافة الى رغبة كبيرة لدى الهند في الحصول على تقنية G5 والتي سببت الكثير من المشاكل للتنين الصيني في الولايات المتحدة الأمريكية، لأسباب يعتقد فيها الأمريكان بأن الصين والحكومة الصينية تحديداً، تستغل هذه التقنية للتجسس على الأمريكان.

استغلت الولايات المتحدة حادث الحدود بين الهند والصين لكسب الهند، من خلال إطلاق الوعود للجانب الهندي فيما يتعلق بتحفيز المستثمرين الأمريكان في الدخول الى السوق الهندي، محاولة منها لسد مكان الصين فيما لو اتخذت الهند قراراً بإيقاف التعامل مع الصين، بالإضافة الى ذلك فإن الأمريكان يضغطون على الهند فيما يتعلق باستيراد النفط الصخري، وإيقاف إستيراد النفط من إيران تحديداً بشكل أكبر مما تفعله الأن؛ والذي حتى مع تكلفته العالية قد تكون الهند مضطرة لهذا الخيار، بسبب الوعود الأمريكية بتزويد الهند بأسلحة متطورة لتجهيز الجيش الهندي بها.

الأمر الذي يجب أن يلفت إنتباه المتابعين هو أن الهند عضو في منظمة بريكس (BRICS) الى جانب الصين وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا، هذه المتظمة التي تحاول أن تجد لها عملة بعيدة عن الدولار ومقاصة نيويورك، حتى أننا أخذنا نشهد تعاملات بالعملة المحلية ما بين روسيا والصين، بالإضافة الى رغبة المنظمة بمد نشاطها الى دول خارج المنظمة.

تحاول الولايات المتحدة خنق التنين الصيني بهذا الأمر، بالنظر لحجم التبادل التجاري بين الهند والصين، وبغض النظر عمن سيكون الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية (ترامب، بايدن) فإننا نلاحظ أن هذا الأمر يقع ضمن أولوياتهما، خاصة بالنسبة للمرشح بايدن، والذي تنحدر نائبته من أصول هندية، لكن الأمر ليس كما يتصوره البعض؛ ذلك لأن هناك ضغوطات تتعرض لها الحكومة الهندية من الداخل، لمنعها من الإنجرار وراء المشروع الأمريكي، والعمل على خلق توازن في علاقتها مع الصين من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، وهو الأمر الذي لن توافق عليه الأخيرة، لذلك نلاحظ أن حكومة ترامب تحاول فرض إملائاتها على الهند، في محاولة للكسب السياسي خاصة مع إقتراب موعد الإنتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العلاقات الأمريكية ـ الهندية، مقدمة لخنق التنين الصيني
شركة حفر عراقية تنجز حفر بئر نفطي في حقل الزبير
المالية: ملتزمون بالعمل على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية
بوتين: هناك تعاف تدريجي في طلب المستهلكين في روسيا
اقتصادي: الحكومة تتعامل بسياسة مالية متخبطة ومتضاربة
تعرف على اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية
الرشيد يصدر توضيحاً بخصوص "سلفة الزواج"
الزراعة تعلن صرف مستحقات المسوقين لمحصول بذور الحنطة
الصين تزيح أميركا لتصبح أضخم اقتصاد بالعالم..
الرشيد يمنح 10 ملايين دينار للموظف الذي يتزوج مرة ثانية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك