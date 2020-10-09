الصفحة الاقتصادية

امريكا والحرب الاقتصادية... 


  قاسم الغراوي||   الحرب الاقتصادية هي «استراتيجية اقتصادية تقوم على استخدام إجراءات تكون الغاية الأساسية منها إضعاف اقتصاد دولة أخرى» في محاولة لتضعيف قدراتها  وانهاكها وبالتالي فرض شروطا عليها لتغيير سياستها ومواقفها.  في العمليات العسكرية، قد تعكس الحرب الاقتصادية سياسةً اقتصادية متَّبعة كجزء من عمليات سرية أو علنية، خلال زمن الحرب أو قبله لتضعيف وتركيع الشعوب من خلال تجويعها وتأثير ذلك على قيمة عملتها وانهيار اقتصادها وبالتالي تاليب الشعوب على حكامها.  أما أهداف ومضامين العقوبات الاقتصادية فهي تشمل فرض مجموعة من القيود على التجارة الدولية مع البلد المستهدف، وقد تشمل حظر أنواع معينة من الأسلحة أو الطعام أو الأدوية أو المواد الخام، أو الحد من التصدير أو الاستيراد من البلد المستهدف بهدف الضغط عليه لتغيير سياساته في مجال ما، أو إرغامه على تقديم تنازلات في قضية ما. أصبحت العقوبات إحدى أدوات السياسات الخارجية للإدارة الامريكية تستخدمها هنا وهناك، عوضا عن الانخراط في حملات عسكرية مكلفة وغير مضمونة العواقب ففرضت عقوبات اقتصادية سابقا على العراق في تسعينيات القرن المنصرم وكوريا وفنزويلا وإيران وسوريا وكل من يعارض سياساتها او يقف حائلا أمام مشاريعها الاستراتيجية في المنطقة التي تخدم مصالحها وامن  الكيان الصهيوني على حساب القضية الفلسطينية.  ان معاقبة دولة سوريا بغير وجه حق ناتج  عن مواقفها وسياساتها المناهضة لأمريكا واسرائيل، بغية التأثير عليها لإجبارها على تغيير سلوكها، أو القضاء على إمكاناتها العسكرية وتحجيم دورها والتأثير على مواقفها وقراراتها بالاتجاه الذي تريده بما يخدم مصالحها. وعلى الدول التي تعاني من السلوك العدواني للإدارة الامريكية ان تسعى جاهدة لتغيير سياستها الاقتصادية وان تعتمد على إمكانياتها وان تكون دولة ناهضة باستنفار كل طاقاتها بالتعاون مع الدول التي تعاني مثلها لتتكامل في سد النقص وإيجاد سياسة اقتصادية جديدة تتلائم مع الوضع الجديد وهذا ما اتخذته إيران وابدت موقفها في التعاون مع سوريا في ظل هذه العقوبات الجائرة ولاننسى الوقوف المشرف للعراق ببقاء التبادل التجاري مع إيران رغم تحذيرات امريكا وعلى العراق ان يفتح بابا اخر مع الشقيقة سوريا لانقاذها من تاثيرات الحصار الجائر.  رغم هذه العقوبات التي تمارسها الإدارة الأمريكية على الدول والجماعات والشخصيات الا ان هناك توجها تتكامل فيه اقتصاديات دول ترفض الهيمنة الامريكية وتسعى الى رسم سياسات موحدة للوقوف بوجه الإدارة الامريكية التى اتخذت هذه الوسيلة لمعاقبة الدول. ومن هذه الدول هي الصين وروسيا وكوريا وفنزويلا وإيران وتركيا، وأعتقد أن أمريكا لن تكون المتحكمة في اقتصاديات العالم مستقبلا بوجود مثل هذه الدول التي تسعى لقيادة العالم والتأثير فيه.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
امريكا والحرب الاقتصادية... 
هل ستنجح المخططات الإسرائيليّة لتصدير النفط السعوديّ إلى أوروبا؟!
الديون ومصير العراق 
هل سينهي بايدن الحروب التجارية للولايات المتحدة؟!
خبير اقتصادي: 61 مليار دولار ديون العراق الخارجية والداخلية
الاتفاق على الصيغة النهائية لعقد ميناء الفاو الكبير
محافظ البنك المركزي ووزير المالية يبحثان تداعيات الأزمة المالية
المالية النيابية: عجز ما تبقى من موازنة 2020 سيبلغ 20%
تفعيل الاتفاقية الصينية الايرانية 
البنك المركزي يقرر إعادة تقييم الموقف المالي للمصارف الخاصة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
Mohammad Kadhim Hassan : That is absolutely right ...
الموضوع :
كيف تحول أبوعمار الى ياسر عرفات ..؟
اقسام شاكر ناصر : م/ تظلم اتوجه بهذا الالتماس اليكم وكلي أمل أن تتكرموا بالنظر إليه بعين الاعتبار ومساعدتي على حل ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
زيد مغير : الذي اعتقل السيد ابو القاسم الخوءي هو المجرم صابر الدوري حيث أخذه من النجف إلى بغداد ودخل ...
الموضوع :
الاعلام البعثي ومحاربة السيد الخوئي
Ali esam : السلام عليكم اقدم لكم شكوى من اصحاب السيارات الاجرة لزخم الطريق وكثرة الحوادث بسب حجب الرؤية لسيارات ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
مهيمن : السلام عليكم زادكم الله سماحة السيد قوتاً وعطاءاً ، كلامكم عين الصواب والسداد دمتم بخير . ...
الموضوع :
امريكا واستراتيجيتها العجيبة مع شباب العراق !!!
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
فيسبوك